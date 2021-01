Gelsenkirchener Polizei warnt vor Corona-Impfbetrügern

Gelsenkirchen Auch in Gelsenkirchen ist die Corona-Impfung angelaufen. Jetzt warnt die Polizei vor Betrügern: So gehen die Kriminellen vor.

Die Corona-Impfung ist angelaufen - das ist eine gute Nachricht. Bei der Gelsenkirchener Polizei weiß man aber auch, dass solche Situationen regelmäßig von Straftätern ausgenutzt werden, um sich daran zu bereichern. "Es muss damit gerechnet werden, dass Betrüger auch im Zusammenhang mit den unlängst angelaufenen Impfungen versuchen werden, Kasse zu machen", sagt Polizeisprecherin Katrin Schute.

Kriminelle würden versuchen, "Corona-Impfstoffe" per Telefon oder sogar an der Haustür zu verkaufen. Das sei natürlich nicht möglich: In Nordrhein-Westfalen bestehen die aufgebauten Impfstrukturen ausschließlich aus Impfzentren, mobilen Teams zur Versorgung in Alten- und Wohnheimen und eigenständigen Impfungen des Krankenhauspersonals.

Diese Tipps gibt die Gelsenkirchener Polizei

"Es gibt keinen Verkauf von Impfstoffen auf dem freien Markt", so Katrin Schute. "Wenn Ihnen also ein ,Corona-Impfstoff' eines bekannten Herstellers am Telefon oder an der Haustür angeboten wird, sprechen Sie mit Betrügern, die Sie tatsächlich um Ihr Bargeld und Ihre Wertgegenstände erleichtern wollen", warnt die Polizeisprecherin.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Menschen, denen das passiert, sollten sich auf keinen Fall auf ein Gespräch einlassen. "Beenden Sie das Telefonat sofort und lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung", rät Katrin Schute. "Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucherinnen und Besucher. Sprechen Sie sie laut an, rufen Sie um Hilfe und verständigen Sie die Polizei."

Weitere Hinweise zum Thema gibt es auf der Sonderseite des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS) unter der Adresse https://www.mags.nrw/coronavirusschutzimpfung entnehmen.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook