Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei hat erneut Haftbefehle vollstreckt. Einem Mann werden Drogendelikte zur Last gelegt, der andere muss direkt in Haft.

Gelsenkirchener Polizei vollstreckt erneut Haftbefehle

Die Gelsenkirchener Polizei hat erneut Haftbefehle vollstreckt. Dieses Mal traf es zwei Männer. Einem werden Drogendelikte zur Last gelegt, der andere muss sogar direkt in Haft – wegen Beleidigung. Die beiden Männer, 43 und 31 Jahre alt, haben die Gelsenkirchener Polizisten Mittwochnachmittag und am Donnerstag in den Morgenstunden festgenommen.

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Mittwoch, gegen 14.55 Uhr, überprüften die Beamten einen 43-Jährigen auf der Kurt-Schumacher-Straße (Erle/Buer). Der Mann aus den Niederlanden hatte zuvor einen Pkw unter Drogeneinfluss geführt und besitzt keine Fahrerlaubnis. Zudem lagen gegen ihn zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Münster und Duisburg nach Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Die Polizisten brachten den Gesuchten ins Polizeigewahrsam. Dort musste der 43-Jährige eine Blutprobe abgeben.

Haft statt Ersatzgeldstrafe von 600 Euro

Am Donnerstag, gegen 5 Uhr, nahmen die Beamten einen 31-Jährigen an der Boniverstraße in Hassel fest. Gegen den Mann ohne festen Wohnsitz bestand ein Haftbefehl wegen Beleidigung. Der Gesuchte wurde zunächst zur Polizeiwache gebracht. Da er die ersatzweise geforderte Geldstrafe von fast 600 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Hier muss er jetzt seine Strafe absitzen.

Bereits am Dienstag und Mittwoch haben Gelsenkirchener Beamte zwei weitere Haftbefehle vollstreckt.

