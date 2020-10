Gelsenkirchener Polizei sucht zwei vermisste Jugendliche

Gelsenkirchen-Schalke. Ein Mädchen (13) und ein Junge (15) aus Gelsenkirchen kehrten nach dem Joggen nicht mehr heim. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei sucht zwei vermisste Jugendliche (13 und 15 Jahre alt), die seit Sonntagmorgen, 25. Oktober, nicht mehr zu Hause waren.

Es handelt sich um ein 13-jähriges Mädchen, das an der Hauptstraße in der Altstadt wohnt, und ihren 15-jährigen Freund, der an der Bismarckstraße in Schalke lebt. Die beiden hatten sich am Morgen an der Europastraße in Bulmke-Hüllen zum Joggen verabredet, kamen aber danach nicht mehr heim.

Gelsenkirchener trugen Sportbekleidung, als sie verschwanden

Die Jugendliche ist etwa 1,65 Meter groß, schlank und hat schwarze Haare. Sie trägt schwarze Sportbekleidung und weiße Sportschuhe. Der gesuchte Jugendliche ist 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlank und hat schwarze Haare mit leichten Locken. Er trägt ebenfalls Sportbekleidung, deren Farbe nicht bekannt ist, sowie weiße Sportschuhe.

Hinweise zu den Vermissten - ein Foto von dem Mädchen liegt nicht vor - nimmt die Polizei entgegen (0209/365-8212 oder -2160).