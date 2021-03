Gelsenkirchener Polizei sucht Pöbler mit Messer

Ein mit einem Messer (Symbolbild) bewaffneter Mann hat am Wochenende in Gelsenkirchen mit zwei Frauen und einen Mann angepöbelt und sie bedroht.

Gelsenkirchen-Buer. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Wochenende in Gelsenkirchen mit zwei Frauen und einen Mann angepöbelt und sie bedroht.

Zwei Gelsenkirchenerinnen und ein Gladbecker haben am Samstag,13. März, um 23.35 Uhr die Polizei alarmiert, weil sie von einem bewaffneten Mann an der Drechsler Straße in Buer beleidigt und bedroht wurden.

In Begleitung eines weiteren Mannes sprach der Pöbler die zwei 43 und 23 Jahre alten Frauen und ihren 39 Jahre alten Begleiter an und beleidigte sie volksverhetzend. Zudem deutete er auf ein großes Messer, das er bei sich trug.

Als die Geschädigten die Polizei riefen, flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung Vinckestraße. Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zu dem Tatverdächtigen und seinem Bekannten machen können.

Der Gesuchte trug Tarnkleidung und einen Rucksack, ist zirka 1,90 Meter groß und hat dunkelbraune Haare. Hinweise an: 0209 365 8501 oder 0209 365 8240.