Gelsenkirchener Polizei sucht nach zwei Einbrüchen Zeugen

Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen – in Ückendorf und Bulmke-Hüllen ist eingebrochen worden.

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen-Ückendorf und -Bulmke-Hüllen ist es zu Einbrüchen gekommen. Die Täter sind bislang unbekannt, die Polizei sucht Zeugen.

Nach Einbrüchen in den Stadtteilen Ückendorf und Bulmke-Hüllen ist die Gelsenkirchener Polizei auf der Suche nach Zeugen und Hinweisen zu den Tätern.

So ist es nach Behördenangaben am Sonntagmorgen (16. Mai) zu einem versuchten Einbruch in einem Mehrfamilienhaus auf der Bochumer Straße gekommen. Ein Paar sei gegen 7 Uhr morgens im Schlafzimmer wach geworden, nachdem es Lärm gehört hatte. Unmittelbar danach habe eine unbekannte Person im Raum vor dem Paar gestanden.

Die unbekannte Person flüchtete laut Polizei in Richtung Hauptbahnhof und wurde anschließend als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Sie trug demnach eine graue Jacke und blaue Jeans.

Einbruch auf Sportplatz in Gelsenkirchen: Täter entwendeten wohl mehrere Kisten Bier

Am Sonntagnachmittag wurde in schließlich ein weiterer Einbruch auf einem Sportplatz an der Plauener Straße gemeldet. Dort wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere Kästen Bier aus einem Schuppen gestohlen. Wer zwischen Mittwoch (12. Mai) und Sonntag (16. Mai) rund um das Areal etwas Auffälliges bemerkt habe, solle sich bei der Polizei melden.

In beiden Fällen sind das Kriminalkommissariat 21 der Polizei Gelsenkirchen unter der 0209 365 8112 sowie die Kriminalwache unter der 0209 365 8240 erreichbar.

