Öffentlichkeitsfahndung Gelsenkirchener Polizei sucht mutmaßliche Räuberin per Foto

Gelsenkirchen-Buer. Die Gelsenkirchener Polizei bittet bei der Suche nach einer mutmaßlichen Räuberin um Hinweise von Bürgern. Es gibt ein Bild der Verdächtigen.

Die Polizei Gelsenkirchen hofft auf Hinweise: Mit Fahndungsfotos suchen die Beamten eine tatverdächtige Räuberin.

Die Unbekannte steht im Verdacht, am vergangenen Samstagabend, 20. Juni, einen 72-jährigen Gelsenkirchener in seiner Wohnung in Buer zunächst geschlagen, gefesselt und dann beraubt zu haben.

Bei dem Überfall erlitt der 72-Jährige Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Wie die Polizei berichtet, klaute die junge Frau Geld, ein Handy, einen Schlüssel und eine Armbanduhr des Mannes. Das Amtsgericht Essen hat die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Wer kann diese mutmaßliche Räuberin identifizieren, fragt die Polizei. Foto: Foto: Polizei

Hinweise an die Polizei unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.