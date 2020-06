Gelsenkirchener Polizei sucht junge EC-Kartenbetrügerin

Wegen des Verdachts auf EC-Kartenbetrug sucht die Gelsenkirchener Polizei diese etwa 25- bis 40-jährige Frau. Sie soll am 18. Dezember einer 66-jährigen Frau die Geldbörse gestohlen haben.

Gelsenkirchen-Altstadt. Eine Frau wird verdächtigt, Ende 2019 einer Seniorin die Geldbörse gestohlen zu haben. Der Versuch, per EC-Karte Geld abzuhebenn, war erfolglos.

Mit drei Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei eine tatverdächtige Taschendiebin und EC-Kartenbetrügerin.

Die Unbekannte steht im Verdacht, am Mittwoch, 18. Dezember 2019, gegen 12.10 Uhr einer 66-jährigen Gelsenkirchenerin an der Bahnhofstraße in der Altstadt die Geldbörse gestohlen zu haben.

Gelsenkirchener Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Mit der erbeuteten EC-Karte versuchte die Verdächtige gegen 13 Uhr erfolglos, an einem Geldautomaten einer Bank Bargeld abzuheben. Hinweise erbittet die Polizei telefonisch unter 0209 365-8112 oder 365-8240.

Lesen Sie mehr Berichte aus Gelsenkirchen hier.

Oder folgen Sie uns auf Facebook.