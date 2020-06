Gelsenkirchener Polizei sucht EC-Kartenbetrügerin mit Foto

Gelsenkirchen-Altstadt. Auf der Suche nach einer mutmaßlichen Diebin und EC-Kartenbetrügerin bittet die Gelsenkirchener Polizei um Hinweise. Von der Frau gibt es Fotos.

Mit Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera eines Geldautomaten sucht die Gelsenkirchener Polizei eine tatverdächtige Taschendiebin und EC-Kartenbetrügerin.

Der abgebildeten Frau wird zur Last gelegt, am Donnerstag, 13. Februar, gegen 14.15 Uhr, einer Frau an der Bahnhofstraße in der Altstadt die Geldbörse gestohlen zu haben. Mit der erbeuteten EC-Karte hob die Verdächtige kurze Zeit später an einem Geldautomaten einer Bank Bargeld ab. Dabei wurde sie gefilmt. Das zuständige Amtsgericht Essen hat die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Das zweite Foto zeigt die tatverdächtige Frau von hinten. Foto: Foto: Polizei

Wer kann diese Frau identifizieren, fragt die Polizei. Foto: Foto: Polizei

Die Frau war bekleidet mit einer schwarzen Pudelmütze mit Fellbommel, sie trug einen grauen Schal, dazu eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose sowie Sneaker mit heller Sohle.

Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) entgegen.

Die Fotos und die Beschreibung der Unbekannten sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link zu finden: https://url.nrw/4om.