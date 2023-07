Gelsenkirchener Polizei sucht Drogen und findet Gewehr

Gelsenkirchen-Scholven. Wegen Cannabis-Geruchs alarmiert, entdeckt die Gelsenkirchener Polizei in Wohnung auch Waffen. Inhaber zeigt sich offen und auskunftsfreudig.

Auf einen besonders auskunftsfreudigen Drogen-Konsumenten ist die Polizei am späten Freitagnachmittag, 7. Juli, an der Werdener Straße gestoßen. Dabei stellten die Beamten nicht nur Betäubungsmittel sicher, sondern auch augenscheinliche Druckluftwaffen in Form einer Pistole – und eines Scharfschützengewehrs.

Weil sich der Geruch von Cannabis im ganzen Hausflur ausbreitete, hatte ein Zeuge gegen 17.40 Uhr die Polizei alarmiert. Diese nahm den Geruch vor Ort ebenfalls wahr und klingelte bei dem Wohnungsinhaber. Der 29 Jahre alte Gelsenkirchener öffnete den Beamten die Tür, gab ihnen Auskunft darüber, Betäubungsmittel zu konsumieren und erlaubte auch eine Durchsuchung der Räume.

Die Beamten stellten verschiedene Arten von Betäubungsmitteln sicher sowie Utensilien, die zum Konsum und zum Handel von Betäubungsmitteln geeignet sind, darüber hinaus die zwei augenscheinlichen Druckluftwaffen. Bei diesen muss nun geklärt werden, ob sie erlaubnisfrei sind. Die Ermittlungen dauern an.

