Gelsenkirchener Polizei sucht diesen Falschgeld-Betrüger

Gelsenkirchen-Buer. Mit Falschgeld bezahlt hat ein Kioskkunde in Gelsenkirchen. Eine Kamera hat ihn dabei gefilmt. So sieht der von der Polizei Gesuchte aus.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Gelsenkirchener Polizei nach einem Betrüger, der mit Falschgeld bezahlt hat.

Stange Zigaretten für 100 Euro in Gelsenkirchener Kiosk mit 20-Euro-Blüten bezahlt

Am Mittwoch, 22. Februar 2023, kaufte der Tatverdächtige um 20.15 Uhr in einem Kiosk in der Dillbrinkstraße in Buer eine Stange Zigaretten für 100 Euro. Die Ware bezahlte er mit fünf 20 Euro-Scheinen. Erst nachdem er den Laden verlassen hatte, fielen dem 50-jährigen Mitarbeiter Unterschiede an den Geldscheinen auf. Ein Check per Geldscheinprüfstift ergab, dass es sich um Blüten handelte. Aber: Eine Überwachungskamera hatte den mutmaßlichen Betrüger zuvor beim Bezahlen gefilmt.

Wer kann der Polizei Gelsenkirchener helfen, diesen gesuchten Mann zu identifizieren? Vorwurf: Bezahlen mit Falschgeld. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, ungefähr 40 bis 45 Jahre alt und von kräftiger Statur. Der Mann hat dunkle Haare, einen Rahmenbart und eine Glatze. Bekleidet war er am Tattag mit einer schwarzen Weste, einem schwarzen Pullover und einem schwarzen Basecap.

Das Foto des Tatverdächtigen ist auch hier im Fahndungsportal zu sehen.

Hinweise zu dem Gesuchten an die Polizei unter: 0209 365 7212 oder 0209 365 8240.

