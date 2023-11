Gelsenkirchener Polizei sucht diese Frau (Foto im Text)

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei bittet um Hilfe und veröffentlicht bei der Suche nach dieser Frau Bilder aus einer Überwachungskamera.

Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einer Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl und Computerbetrug. Am Samstag, 15. Juli, stahl die unbekannte Tatverdächtige eine Geldbörse aus einer Handtasche einer Frau, die gerade bei Woolworth war. Im Anschluss hob sie mit einer in der Geldbörse befindlichen EC-Karte um 12.28 Uhr Bargeld an einem Sparkassen-Geldautomaten in Erle ab. Dabei wurde sie von Überwachungskameras aufgezeichnet.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 8112 beim Kriminalkommissariat 21 oder unter der Rufnummer 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Wer kennt diese Frau? Die Polizei Gelsenkirchen bittet um Hinweise. Foto: Foto / Polizei

Weitere Fotos gibt es auf https://polizei.nrw/fahndung/119888.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen