Gelsenkirchener Polizei stoppt zwei berauschte Unfallfahrer

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen fielen am Wochenende zwei Fahrzeugführer bei Unfällen auf. Die Polizei ordnet Blutproben an

Zwei berauschte Fahrzeugführer fielen am vergangenen Wochenende bei Verkehrsunfällen in Buer und in Scholven auf. Sie mussten anschließend Blutproben abgeben. Am späten Freitagabend, 12. Juni, gegen 23.35 Uhr, beschädigte ein 45-jähriger Opel-Fahrer auf der Hagenstraße beim Ausparken einen dort abgestellten Dacia. Der Gelsenkirchener stand unter Alkoholeinfluss. Anschließend musste er die alarmierten Polizisten zur Wache begleiten. Der Führerschein des Verkehrssünders wurde sichergestellt. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden. https://www.waz.de/article225919551.ece

Hoher Sachschaden

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand ein 39-jähriger Mofa-Fahrer aus Gladbeck, der am Samstagabend, 13. Juni, nach einem Verkehrsunfall mit mehr als 5000 Euro Gesamtschaden auf dem Scheideweg von Polizeibeamten überprüft wurde. Der Zweiradfahrer war dort zuvor gegen 20.45 Uhr mit dem Ford eines 48-jährigen Gladbeckers zusammengestoßen. Hierbei zog sich der Mofa-Fahrer leichte Verletzungen zu. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache. https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/article228149537.ece