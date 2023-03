Gelsenkirchener Polizei stoppt Randalierer nur mit Taser

Ein Randalierer hat am späten Donnerstagabend auf offener Straße in Gelsenkirchen Polizisten angegriffen. Sie stoppten ihn mithilfe eines Tasers.

Gelsenkirchen-Schalke. In Gelsenkirchen soll ein Mann Passanten mit einem Messer bedroht haben. Polizisten stoppen ihn per Elektroschockpistole. Er kam ins Krankenhaus.

Ein Randalierer hat am späten Donnerstagabend, 23. März, in Gelsenkirchen-Schalke auf offener Straße Polizisten angegriffen. Zuvor soll der Mann Mülleimer aus der Verankerung getreten haben.

Gelsenkirchener (41) sprüht Stichflammen in Richtung von Passanten

Passanten alarmierten die Polizei um 21.21 Uhr, hieß es auf Nachfrage bei der Polizei-Leitstelle. Nach Aussage von Zeugen soll der Randalierer auf der Grillostraße gewütet haben. Dabei habe er laut Passanten auch ein Messer in der Hand gehalten. Die Polizisten habe er jedoch nicht mit einem Messer attackiert, sondern mit einem Gürtel, so wurde es protokolliert. Zeugen berichteten demnach, dass der Mann mit einer Deo-Spraydose und einem Feuerzeug eine Stichflamme erzeugt und damit in Richtung von Passanten gesprüht habe.

Um ihn zu stoppen, sei dann eine Elektroschockpistole, ein sogenannter Taser, zum Einsatz gekommen, nachdem der Mann sich widersetzt habe, stehen zu bleiben und drohend auf die Beamten zugegangen sei. Daraufhin sei der Randalierer zu Boden gegangen und habe von den Polizisten gefesselt und vorläufig festgenommen werden können.

Ein Messer, wie zunächst befürchtet, konnten die Beamten bei der Durchsuchung des 41-Jährigen nicht finden.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er die Nacht über verblieben sei. Grund dafür sei allerdings keine Verletzung, sondern der psychische Zustand des 41-Jährigen, erklärte ein Beamter. Warum der Mann randalierte und in welchem Zustand er dies tat, war am Donnerstagabend noch unklar. Die Polizisten blieben bei dem Einsatz unverletzt.

