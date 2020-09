Gelsenkirchener Polizei stoppt drei berauschte Autofahrer

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei hat drei berauschte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen - bei einem von ihnen fanden sie Marihuana.

Die Gelsenkirchener Polizei hat am Dienstag, 1. September, drei Autofahrer gestoppt, die sich berauscht hinter das Steuer ihres Wagens gesetzt hatten.

Gelsenkirchener Polizei zieht berauschte Autofahrer aus dem Verkehr

Um 16 Uhr kontrollierten die Beamten einen 43-jährigen Dortmunder, der mit seinem Wagen auf der Herzogstraße in Schalke unterwegs war. Er hatte keinen Führerschein und stand außerdem unter dem Einfluss berauschender Substanzen. Der Dortmunder musste die Beamten zur Wache begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

In der Altstadt kontrollierten Polizisten um 18.19 Uhr einen 29-jährigen Autofahrer. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Er hatte außerdem Marihuana dabei. Die Beamten stellten das Marihuana sicher und nahmen den 29-Jährigen mit zur Wache. Dort musste er eine Blutprobe abgeben. Auch ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Außerdem leiteten die

Polizeibeamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein.

Polizisten stoppten einen berauschten Autofahrer aus Polen

Einen 31-jährigen Autofahrer aus Polen stoppten die Polizisten um 19.25 Uhr auf der Willy-Brandt-Allee in Erle. Auch er ließ sich vor Ort freiwillig auf Drogen testen - mit positivem Ergebnis. Auf der Wache gab er eine Blutprobe ab. Da der 31-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine so genannte Sicherheitsleistung entrichten, um die Wache zu verlassen.

