Gelsenkirchener Polizei stoppt 18 Verkehrssünder

18 Mal hat die Gelsenkirchener Polizei Autofahrer am Wochenende gestoppt. Der Großteil war berauscht, der Rest fuhr ohne Führerschein (Symbolbild).

Gelsenkirchen. 18 Mal hat die Gelsenkirchener Polizei Autofahrer am Wochenende gestoppt. Der Großteil war berauscht, der Rest fuhr ohne Führerschein.

Von einer „traurigen Bilanz“ spricht die Polizei Gelsenkirchen nach dem Wochenende: Zwei Anzeigen wegen Alkohol am Steuer an, dreimal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und 13-mal wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogen - das ist das Ergebnis der Kontrollen des Verkehrsdienstes.

Per Haftbefehl gesucht, ohne Führerschein und Versicherung sowie noch angetrunken

Die Kontrolleure stießen laut Polizeibehörde am Freitag, 13. November, gegen 22.30 Uhr in Buer auf einen 45-jährigen Autofahrer, der weder einen gültigen Führerschein noch ein zugelassenes und versichertes Auto fuhr. Die Kennzeichen waren bereits einem anderen Wagen zugeteilt worden. Zudem war der Mann ohne festen Wohnsitz auch noch angetrunken und wurde per Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover gesucht. Der Mann wurde festgenommen.

Ohne gültige Fahrerlaubnis war laut Polizei am Samstag, 14. November, auch ein 22-Jähriger gegen acht Uhr in der Altstadt unterwegs. Seine Ausrede: Einen Arbeitskollegen wolle er abholen, weil der verschlafen habe. Rührig, extrem gefährlich und daher verboten. Zumal auch noch ein Drogentest anschlug. Folge: Blutprobe auf der Polizeiwache.