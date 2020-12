Gelsenkirchener Polizei stößt bei Kontrolle auf Diebesduo

Druckfrisches Automatengeld und eine zweifelhafte Herkunft. Die Gelsenkirchener Polizei hat bei Kontrollen am Dienstag, 8. Dezember, zwei mutmaßliche Taschendiebinnen (Symbolfoto) entlarvt. Der Verdacht: Mit gestohlenen EC-Karten haben sie Bargeld abgehoben.

Druckfrisches Automatengeld und eine zweifelhafte Herkunft. Die Gelsenkirchener Polizei hat zwei mutmaßliche Taschendiebinnen entlarvt.

Auffällig viel druckfrisches Bargeld aus einem Geldscheinautomaten hat die Gelsenkirchener Polizei bei einer Kontrolle am Dienstag, 8. Dezember, auf die Spur von mutmaßlichen Taschendiebinnen gebracht. Jetzt sucht die Behörde Opfer, Betroffene sollen sich melden.

Taschendiebstahl: Gelsenkirchener Polizeibeamte schöpfen Verdacht bei zwei Frauen

Polizisten kontrollierten am Dienstag in der Fußgängerzone in Buer zwei verdächtige Frauen (22, 24). Bei beiden wurde eine größere Bargeldmenge aufgefunden, einige Banknoten waren „automatenfrisch“. Zur Herkunft konnten die Verdächtigen keine glaubwürdigen Angaben machen. Daher der Verdacht, auf Taschendiebinnen gestoßen zu sein.

Die Beamten beschlagnahmten das Geld. Hinweise zu dessen Herkunft nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 entgegen.