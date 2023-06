Gelsenkirchener Polizei stellt mutmaßlichen Kabeldieb

Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Ein mutmaßlicher Kabeldieb ist der Gelsenkirchener Polizei ins Netz gegangen. Kurios: Augenscheinlich halfen ihm Kinder bei seinem Diebstahl.

Ein aufmerksamer Zeuge hat die Gelsenkirchener Polizei auf die Spur eines mutmaßlichen Kabeldiebes gebracht. Der 35-Jährige wehrte sich gegen die Polizeimaßnahmen, letztendlich endete er in Handfesseln und muss sich jetzt wegen Diebstahls und Widerstands verantworten.

Polizei-Alarm: Mann und Kinder hantieren an Kabeln unter Brücke in Gelsenkirchen

Gegen 16.45 Uhr ging am Sonntag, 11. Juni, der Zeugenhinweis bei der Leitstelle ein. Der Anrufer meldete mehrere Kinder und einen Mann mit Kabeln, die unter der Kanalbrücke am Rhein-Herne-Kanal an der Üchtingstraße hantieren würden.

Gegenüber den Einsatzkräften verhielt sich der Mann widerwillig. Als eine Beamtin seinen Rucksack nach Personaldokumenten durchsuchen wollte, griff ihr der Mann in den Arm. Die Beamtin und ihr Kollege brachten den Mann daraufhin zu Boden und wollten ihm Handfesseln anlegen. Auch dagegen wehrte er sich heftig, er verletzte die Beamtin leicht. Ihn zu bändigen gelang nur mit hohem Kraftaufwand.

Die bis dahin anwesenden Kinder nutzen ihre Chance und flüchteten während der Fixierung. Der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Die bei ihm gefundenen Kabel stammten von einer Baustelle in der Nähe.

