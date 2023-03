Gelsenkirchener Polizei rückt aus wegen Schlägerei

Wegen einer Schlägerei unter mehreren Personen ist die Gelsenkirchener Polizei am Samstag, 4. März, ausgerückt.

Gelsenkirchen-Beckhausen. Zu einer Schlägerei ist die Gelsenkirchener Polizei ausgerückt. Zwei Verletzte mussten von Rettungskräften behandelt werden.

Wegen einer Schlägerei ist die Gelsenkirchener Polizei am Samstag, 4. März, ausgerückt. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei Verletzte, die eine Behandlung im Krankenhaus aber ablehnten.

Nach Schlägerei: Verletzte Männer (33, 40) lehnen Behandlung in Gelsenkirchener Krankenhaus ab

Ein 26-jähriger Zeuge hat am Samstag gegen 22 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem er die Schlägerei zwischen mehreren Personen in Beckhausen beobachtet hatte. Dank der Zeugenaussagen konnten die eingesetzten Beamten einen der Beteiligten an der Paßmannstraße antreffen.

Der 40-Jährige war nach eigenen Angaben von Bekannten angegriffen und verletzt worden. Er wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt. Eine ambulante Behandlung im Krankenhaus lehnte er ab.

In einer Wohnung trafen die Beamten zudem vier weiteren Personen an, darunter einen ebenfalls verletzten 33-Jährigen. Auch er wurde auf eigenen Wunsch nur vor Ort von den Rettungskräften versorgt. Die Polizisten stellten Beweismittel sicher. Die Ermittlungen zum Auslöser der Prügelei und zu den daran Beteiligten laufen noch.

