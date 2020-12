Gelsenkirchener Polizei nimmt zwei Menschen fest

Die Gelsenkirchener Polizei hat am Wochenende zwei gesuchte Personen festgenommen.

Zwei Haftbefehle konnte die Gelsenkirchener Polizei am Wochenende vollstrecken. Das wird den beiden Festgenommenen vorgeworfen.

Die Polizei hat am Wochenende in Gelsenkirchen zwei Menschen festgenommen, gegen die ein Haftbefehl vorliegt.

Am Freitag überprüfte eine Streifenwagenbesatzung gegen 17.30 Uhr auf dem Schernerweg in Buer einen 32-jährigen Gelsenkirchener. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen Körperverletzung vor. Die Beamten brachten den Gesuchten ins Polizeigewahrsam.

In Gelsenkirchen-Schalke nahm die Polizei eine 36-jährige Frau in Gewahrsam

Am Samstag nahmen Polizisten nach einer Kontrolle gegen 9.50 Uhr an der Königsberger Straße in Schalke eine 36-Jährige fest. Gegen die Frau ohne festen Wohnsitz bestand ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Erschleichens von Leistungen. Auch sie musste die Beamten ins Gewahrsam begleiten.

