Gelsenkirchener Polizei nimmt Zechpreller und Schläger fest

Die Gelsenkirchener Polizei hat einen Mann festgenommen, der in einem Lokal die Zeche prellen wollte (Symbolbild).

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei hat einen Mann festgenommen, weil er Autos beschädigt hat. Ein Zechpreller musste ebenfalls mit zur Wache.

Die Gelsenkirchener Polizei hat am Samstag, 7. März, einen Mann festgenommen, nachdem er Autos beschädigt und einen Passanten geschlagen hat.

Gegen 14 Uhr haben Beamte an der Cranger Straße in Erle eingegriffen und einen 34-Jährigen ins Polizeigewahrsam gebracht. Der Mann hatte sich an vier Pkw zu schaffen gemacht und einem Passanten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Täter wird nun einem Richter vorgeführt.

Alkoholisierter Mann will „Deckel“ nicht zahlen

Früher an diesem Tag hatten Polizisten einen Zechpreller festgenommen. Der 52-jährige Gelsenkirchener hatte in einer Gaststätte auf der Ahstraße in der Altstadt reichlich Alkohol konsumiert. Den „Deckel“ zu bezahlen, hatte er jedoch nicht vor.

Gegenüber den um 11.39 Uhr eingetroffenen Beamten verhielt er sich uneinsichtig. Da er bereits in ähnlichen Fällen aufgefallen war, musste auch er mit zur Wache und wird einem Richter vorgeführt.