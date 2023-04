Gelsenkirchener Polizei nimmt sechs Taschendiebe fest

Gelsenkirchen. Taschendiebe sind der Polizei Gelsenkirchen nach gezielter Fahndung ins Netz gegangen. Außerdem wurden Haftbefehle vollstreckt.

Erfolgreich abgeschlossen hat die Gelsenkirchener Polizei die verstärkte Fahndung nach Taschendieben. Am Ende der zweiwöchigen Aktion standen sechs Festnahmen und sechs vollstreckte Haftbefehle auf der Habenseite der Einsatzkräfte.

Polizei fasst Taschendiebe auf der Bahnhofstraße in Gelsenkirchen

Die konzertierte Aktion des Polizeipräsidiums vom 27. März bis zum 6. April hatte die Innenstädte von Buer und Altstadt im Blickpunkt. Vor allem im Bereich der Bahnhofstraße stellten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten in der ersten Woche mehrere Taschendiebe und Taschendiebinnen fest. So wurde direkt am ersten Tag eine Diebin auf frischer Tat ertappt, als sie in den Rucksack einer Frau griff.

In den nächsten Tagen wurden zudem unter anderem zwei Taschendiebinnen kurzfristig observiert, die in einem Laden auf der Ahstraße einen Taschendiebstahl aus einer Handtasche versucht hatten. Im direkten Anschluss wurden die beiden bei einem Diebstahl während des Einstiegs in einen Bus beobachtet.

Bei der Fahndung stießen die Polizistinnen und Polizisten außerdem auf tatverdächtige Personen, die in anderen Polizeibehörden des Landes noch nicht identifiziert waren. Hier leistete die Behörde nun Hilfe.

