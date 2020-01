Am Wochenenden klickten in Gelsenkirchen die Handschellen: Die Polizei hat sechs Haftbefehle vollstreckt.

Gelsenkirchen. Sechs Mal konnten Gelsenkirchener Polizisten am Wochenende Haftbefehle vollstrecken. Einer der Gesuchten kam sogar selbst zur Wache.

Gelsenkirchener Polizei nimmt sechs gesuchte Straftäter fest

Gleich sechs Haftbefehle vollstreckte die Gelsenkirchener Polizei am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet. Vier der sechs Festgenommenen kamen in eine Justizvollzugsanstalt oder ins Polizeigewahrsamt.

Als ein 24-Jähriger am Freitag, 17. Januar, gegen 12.10 Uhr in der Polizeiwache Nord am Rathausplatz erschien, stellten die Beamten dort bei seiner Überprüfung fest, dass gegen den Gelsenkirchener ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum wegen Sachbeschädigung vorlag. Als sie ihn festnehmen wollten, versuchte der Mann erfolglos zu flüchten. Weil er Drogen bei sich hatte, erwartet ihn nun noch ein neues Strafverfahren.

Diebin muss 900 Euro Strafe zahlen

Eine weitere Festnahme folgte einer Kontrolle am Samstag, 18. Januar, gegen 6.15 Uhr an der Wanner Straße in Bulmke-Hüllen. Gegen die 33-jährige Gelsenkirchenerin, die von den Beamten überprüft wurde, lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Gelsenkirchen wegen Nichterscheinens zur Hauptverhandlung nach Widerstand und gefährlicher Körperverletzung vor.

Am gleichen Tag, gegen 7.20 Uhr, wurde eine 30-Jährige auf der Straße Im Sundern in Schalke-Nord überprüft. Die Gelsenkirchenerin wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum wegen Diebstahls gesucht und musste die Beamten zu Wache begleiten. Nachdem sie dort eine Geldstrafe von fast 900 Euro bezahlt hatte, durfte sie die Wache verlassen.

Gesuchter machte sich an Auto zu schaffen

Kurze Zeit später, gegen 8.25 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung an der Probst-Wenker-Straße in Horst einen 51-Jährigen, der sich an einem Auto zu schaffen gemacht hatte. Gegen den Gelsenkirchener lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Erschleichens von Leistungen vor.

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagmittag gegen 11.50 Uhr auf der Bismarckstraße in Bulmke-Hüllen stellten die Polizisten fest, dass gegen den 36-jährigen Autofahrer ein Haftbefehl wegen Diebstahls bestand.

Ebenfalls wegen Diebstahls gesucht wurde ein 37-Jähriger ohne festen Wohnsitz, den Polizisten am Samstagabend gegen 20.50 Uhr auf dem Festweg in Ückendorf kontrollierten. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Duisburger Staatsanwaltschaft mit einer Haftdauer von 29 Tagen vor. Da er die ersatzweise geforderte Geldstrafe von 290 Euro vor Ort bezahlen konnte, wurde er wieder entlassen.

