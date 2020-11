Gelsenkirchener Polizei nimmt renitenten Ladendieb fest

Ein 29-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz wollte am Mittwoch in einem Geschäft in der Altstadt Parfümtester klauen. Ein Ladendetektiv hinderte ihn daran. (Symbolbild)

Gelsenkirchen. Er versuchte sich zu wehren und konnte doch an einer Flucht gehindert werden: Die Polizei hat einen Ladendieb in der Altstadt festgenommen.

Für einen renitenten Ladendieb endete der Diebeszug im Polizeigewahrsam: Am Mittwochabend, 25. November, hat die Gelsenkirchener Polizei den Mann in einem Geschäft an der Bahnhofstraße in der Altstadt festgenommen.

29-jähriger Ladendieb wollte Parfümtester in einem Geschäft in der Altstadt klauen

Zuvor war einem Ladendetektiv ein Mann aufgefallen, der sich mehrere Parfümtester eingesteckt hatte. Der Detektiv sprach den 29-Jährigen an und hielt ihn umgehend fest, um eine Flucht zu verhindern. Der mutmaßliche Dieb versuchte, sich aus dem Griff zu lösen.

Ein Angestellter des Ladens hatte die Situation beobachtet und eilte dem Ladendetektiv zur Hilfe. Unter Kraftanstrengung – so heißt es in einer Pressemeldung der Polizei – gelang es den beiden Mitarbeitern den 29-Jährigen festzuhalten, bis die Beamten eintrafen.

Der mutmaßliche Ladendieb ohne festen Wohnsitz in Deutschland musste die Beamten zur Wache begleiten und kam anschließend ins Polizeigewahrsam.