Gelsenkirchener Polizei nimmt gesuchtes Diebesduo fest

Erfolglose Flucht: Zwei gesuchte Diebe hat die Gelsenkirchener Polizei am Freitag, 20. November festgenommen. Gegen sie lagen zwei Haftbefehle vor. Im Fluchtwagen stießen die Einsatzkräfte auf Diebesgut.

Gelsenkirchener unter Drogeneinfluss am Steuer, Haftbefehl wegen Bandendiebstahls

Nach der Flucht vor einer Verkehrskontrolle und Widerstand gegen Polizeibeamte haben Einsatzkräfte der Gelsenkirchener Polizei am Freitag gegen 9.40 Uhr zwei per Haftbefehl gesuchte Männer festgenommen. Die beiden Männer (34, 31) waren in einem Toyota auf der Wilhelminenstraße unterwegs und ignorierten die Anhaltezeichen der Polizei. Auf der Flucht stoppte das Duo an der Schlosserstraße Ecke Feldahornstraße und lief zu Fuß davon.

Diebesgut im Auto gefunden, Pfefferspray bricht Widerstand der Gesuchten

Fahrer (34) und Beifahrer (31) kamen allerdings nicht weit. Auch der Versuch, sich gegen die Festnahme zu wehren scheiterte. Ihr Widerstand brach im Nebel des eingesetzten Pfeffersprays. Im Auto befanden sich Gegenstände, die offenbar vorher gestohlen wurden. Gegen den 34-Jährigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum wegen Bandendiebstahls, sein 31-jähriger Beifahrer wurde von der Staatsanwaltschaft Essen wegen Diebstahls gesucht.

Da der 34-jährige Fahrer aus Gelsenkirchen stand außerdem unter Drogeneinfluss, besitzt keinen gültigen Führerschein. Die beiden verletzten Polizisten konnten ihren Dienst fortsetzen.