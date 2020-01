Die Gelsenkirchener Polizei hat am Montag zwei Straftäter festgenommen (Symbolbild).

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei hat am Montag zwei Straftäter festgenommen. Ein wegen Betrugs gesuchter Mann muss für vier Monate hinter Gitter.

Gelsenkirchener Polizei nimmt gesuchten Betrüger fest

In die Justizvollzugsanstalt müssen zwei Straftäter, die die Gelsenkirchener Polizei am Montag, 20. Januar, festgenommen hat. Für vier Monate hinter Gittern sitzt nun ein 29-Jähriger, den Polizisten gegen 22.10 Uhr auf der Grillostraße in Schalke festnahmen. Gegen den Mann aus Herne lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Augsburg wegen Betruges vor.

Für 40 Tage in die JVA ging es für einen 36-Jährigen, der gegen 16.50 Uhr auf der Goldbergstraße in Buer überprüft wurde. Der Gelsenkirchener wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gesucht.

