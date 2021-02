Die Gelsenkirchener Polizei hat einen 39-jährigen Mann in Buer festgenommen.

Blaulicht Gelsenkirchener Polizei nimmt 39-Jährigen in Buer fest

Gelsenkirchen. Festnahme in Buer: Ein Gelsenkirchener fiel auf, weil er verfassungsfeindlichen Gruß zeigte. Ein Haftbefehl bestand wegen einer anderen Tat.

Nach der Randale folgte die Festnahme: Am frühen Mittwochabend, 17. Februar, um 18.10 Uhr haben Beamte der Gelsenkirchener Polizei einen Gelsenkirchener im Bereich eines Lebensmittelgeschäftes an der Rottmannsiepe in Buer festgenommen.

Gelsenkirchener fiel auf, weil er verfassungsfeindlichen Gruß zeigte

Zeugen hatten zuvor die Polizei alarmiert, weil der 39-Jährige randaliert hatte. Er war aufgefallen, weil er gegenüber einem anderen Mann einen verfassungsfeindlichen Gruß gezeigt hatte, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten zudem fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung wegen Beleidigung ausstand.

Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen bekam der 39-Jährige außerdem noch eine Anzeige.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!