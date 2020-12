Gelsenkirchener Polizei nimmt 24-jährigen Randalierer fest

Die Gelsenkirchener Polizei hat einen 24-jährigen ohne festen Wohnsitz festgenommen – er hatte zuvor in einem Discounter randaliert.

Unangenehme Situation in einem Discounter in der Gelsenkirchener Altstadt: Am Mittwochabend, 16. Dezember, hat sich ein 24-Jähriger zunächst ausgezogen und anschließend randaliert.

24-Jähriger lässt in Gelsenkirchener Discounter die Hosen runter und randaliert später

Gegen 20.45 Uhr habe der 24-Jährige in dem Laden an der Bahnhofstraße seine Hose heruntergelassen, berichtet die Gelsenkirchener Polizei. Vor den Augen einer 20-jährigen Gelsenkirchenerin habe er sich dann an sein Glied gefasst.

Ein herbeigerufener 42-jähriger Security-Mitarbeiter begleitete den Mann daraufhin nach draußen. Dabei soll der 24-Jährige laut Polizei ausgerastet sein. Er soll gegen ein Plakat getreten, den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu Fall gebracht und anschließend noch zuzuschlagen haben. Auch die alarmierten Polizeibeamten soll der Mann umgehend aggressiv angegangen. Sie nahmen den alkoholisierten 24-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest.