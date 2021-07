Gelsenkirchener Polizei macht Dieb und Betrüger dingfest

Gelsenkirchen. Fahndungserfolg für die Gelsenkirchener Polizei: Beamte nahmen einen 32-jährigen Mann fest. Vorwurf: Betrug, Diebstahl, Waffenbesitz.

Die Gelsenkirchener Polizei meldet einen Ermittlungserfolg nach einer Öffentlichkeitsfahndung. Ein 32-jähriger Gelsenkirchener muss sich nun unter anderem wegen unerlaubten Waffenbesitzes verantworten. Er steht zudem Verdacht, weitere Straftaten verübt zu haben.

Öffentlich mit Fotos aus einer Überwachungskamera gefahndet wurde nach dem Mann aus Gelsenkirchen seit dem 9. April dieses Jahres. Der 32-Jährige wurde bis dato im Zusammenhang mit mehreren Diebstahlsdelikten gesucht.

Vorwurf: Post und Autoschlüssel einer Gelsenkirchener Firma gestohlen, Unfall verursacht, Betrugsdelikte mit erschlichenen Kontodaten begangen

Nach Behördenangaben ist es im Zeitraum zwischen Mitte Januar bis Anfang Februar 2021 zu mehreren Diebstählen aus dem Briefkasten einer Firma in Erle gekommen. Es wurden unter anderem Firmenpost und ein Fahrzeugschlüssel entwendet. Anschließend wurde ein Firmenauto gestohlen, mit dem in Erle ein Verkehrsunfall verursacht wurde. Der Fahrer floh, das Auto wurde später in Beckhausen sichergestellt.

Mit Hilfe der erlangten Kontodaten der Firma wurden zudem Betrugsdelikte begangen. Ein Bekennerschreiben eines unbekannten Tatverdächtigen landete in der Firmenpost. Der Mann wurde dabei von einer Überwachungskamera gefilmt.

Da im Zuge der Ermittlungen auch eine verbotene Waffe bei dem Gelsenkirchener gefunden wurde, fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

