Gelsenkirchener Polizei hebt Marihuana-Plantage aus

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Die Gelsenkirchener Polizei hat eine Marihuana-Plantage ausgehoben. 200 Setzlinge und 300 große Pflanzen wurde sichergestellt, dazu Equipment.

Ein Schlag gegen Drogen-Kriminalität ist der Gelsenkirchener Polizei gelungen. Sie hat am Mittwoch, 22. April 2020, eine professionelle Marihuana-Plantage ausgehoben und mehr als 500 Pflanzen sichergestellt.

Wie die Behörde mitteilt, haben die Ermittler Ende März diesen Jahres einen Hinweis auf den Betrieb einer Marihuana-Plantage in einem Gewerbeobjekt in Gelsenkirchen-Bulmke erhalten. Daraufhin erließ das Amtsgericht Essen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen einen Durchsuchungsbeschluss für das Gewerbeobjekts und die Wohnung des Mieters in Essen. Am Donnerstag, 23. April 2020, rückten Beamte dann in aller Frühe an.

Plantage erstreckte sich auf Gesamtfläche von 150 Quadratmetern

Ein Bild der Gelsenkirchener Polizei, es zeigt die sichergestellten Pflanzen. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

In dem Gewerbeobjekt wurde laut Polizei eine hochprofessionell ausgestattete Marihuana-Plantage gefunden, die sich über drei Räume mit einer Gesamtgröße von rund 150 Quadratmetern erstreckte. Der notwendige Strom zum Betrieb der Anlage ist nach Lage der Dinge illegal aus dem Netz abgezapft worden.

Neben dem technischen Equipment stellten die Ermittler rund 200 Setzlinge und 350 Pflanzen in der Größe von 1,50 bis 2,00 Meter sicher. Die Staatsanwaltschaft Essen ordnete die Vernichtung des technischen Equipments an.