Gelsenkirchener Polizei fragt: Wer kennt diesen Fahrraddieb?

Gelsenkirchen-Hassel. Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Gelsenkirchener Polizei einen Fahrraddieb. Wer kann helfen, den Gesuchten zu identifizieren?

Beute: Teure Elektro-Fahrräder

Mit zwei Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen einen tatverdächtigen Fahrraddieb. Dem Unbekannten wird der Behörde zufolge zur Last gelegt, am Freitagabend, 13. Dezember 2019, gemeinsam mit einem weiteren Unbekannten in einem Geschäft an der Mühlenstraße im Stadtteil Hassel mehrere hochpreisige Elektrofahrräder gestohlen zu haben.

Wer kann helfen, diesen Mann zu identifizieren. Er soll teure Elektro-Fahrräder gestohlen haben mit einem Komplizen. Foto: Foto: Polizei

Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter den Rufnummern 0209 365 8212 (Kriminalkommissariat 22) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) zu melden.

Bislang erschöpft sich die Täterbeschreibung auf: schlank, dunkle Haare, dunkle Augen, Tatzeitraum am 13. Dezember 2019 zwischen 17 und 23 Uhr.

Ein weiteres Fotos ist bei der Polizei NRW unter folgendem Link zu finden: https://url.nrw/4Ts.