Gelsenkirchener Polizei fragt: Wer kennt diesen Einbrecher?

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem Wohnungseinbruch nach zwei Tatverdächtigen. Einer von ihnen wurde kurz vor dem Einbruch gefilmt.

Nach einem Wohnungseinbruch in Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen sucht die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach den Tätern. Der Einbruch hat bereits im Dezember stattgefunden, das zuständige Amtsgericht hat die Bilder jetzt zur Veröffentlichung freigegeben.

Am Samstag, 9. Dezember 2023, hatten sich zwei bislang Unbekannte gegen 12.40 Uhr Zutritt zu einem Haus in Bulmke-Hüllen verschafft. Zuvor hatte einer der beiden an der Haustür geschellt. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Gelsenkirchener Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei Gelsenkirchen sucht diesen Mann. Foto: Polizei Gelsenkirchen / Polizei

Nachdem sich die beiden Männer Zugang über die Terrassentür verschafft hatten, zeichnete eine weitere Überwachungskamera einen der beiden erneut auf. Als ein akustischer Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die beiden Täter ohne Beute.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen jetzt die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365-8112 oder -8240 zu melden.

