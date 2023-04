Gelsenkirchener Polizei findet Drogen in Erler Ladenlokal

Die Gelsenkirchener Polizei hat in einem Ladenlokal in Erle einen Drogenfund gemacht.

Gelsenkirchen-Erle. Bei einer Kontrollaktion hat die Polizei in einem Ladenlokal in Gelsenkirchen Drogen gefunden. Das war nicht der einzige Verstoß des Inhabers.

Auf eine Vielzahl verschiedener Marihuana-Produkte ist die Polizei bei der Kontrolle eines Ladenlokals in Gelsenkirchen-Erle gestoßen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Polizei, Stadt Gelsenkirchen und dem Hauptzollamt Dortmund hatten am Mittwoch mehrere Ladenlokale in Erle kontrolliert. Dabei stießen die Polizisten in einem Geschäft an der Cranger Straße auf die Marihuana-Produkte. Die Betäubungsmittel wurden von den Beamten sichergestellt, gegen den 35-jährigen Inhaber des Ladens wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Darüber hinaus stellten Mitarbeiter des Zolls weitere Verstöße im Bereich der Steuerbestimmungen fest.

Weitere Kontrollen in Gelsenkirchen geplant

Mit koordinierten Kontrollen gehen die beteiligten Behörden regelmäßig gegen Verstöße gegen die Sicherheit und Ordnung vor. Auch künftig würden im Zuge der Ordnungspartnerschaft gemeinsame Kontrollaktionen im Stadtgebiet geplant und durchgeführt, teilte die Polizei mit.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen