Gelsenkirchener Polizei fasst mutmaßliche Räuber (13, 14)

Gelsenkirchen. Bargeld und Kopfhörer erbeuteten zwei Teenager-Räuber in Gelsenkirchen. Noch am Tattag wurden sie gestellt von der Polizei.

Zwei jugendliche mutmaßliche Räuber hat die Gelsenkirchener Polizei noch am Tag der Tat gefasst. Die beiden 13 und 14 Jahre alten Jungen werden beschuldigt, am Mittwoch (15. März) gegen 17.15 Uhr einen 15-jährigen Gelsenkirchener an der Münsterstraße festgehalten und beraubt zu haben. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen mit erbeutetem Bargeld sowie kabellosen Kopfhörern in einer Gruppe.

Alarmierte Polizeibeamte stießen kurz darauf am Goldbergplatz in Buer auf die Tatverdächtigen und nahmen sie mit zur Wache. Bei ihrer Durchsuchung kamen die gestohlenen Kopfhörer zum Vorschein. Der 15-Jährige erhielt darauf sein Eigentum wieder zurück. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jungen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

