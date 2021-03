Gelsenkirchener Polizei fasst Mann – nach acht Haftbefehlen

Gelsenkirchen-Feldmark. In einer Wohnung in Gelsenkirchen-Feldmark hat die Polizei einen Mann gefasst. Gegen diesen standen bereits acht Haftbefehle aus.

Die Gelsenkirchener Polizei hat am Mittwoch (10. März) einen 55-Jährigen festgenommen, gegen den bereits acht Haftbefehle vorlagen.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Nach Behördenangaben habe es Hinweise gegeben, dass sich der gebürtige Kaufbeurer in einer Feldmarker Wohnung aufhalten solle. Dort trafen Polizisten den Mann schließlich an. Sechs der acht Haftbefehle ergingen demnach zwecks Strafvollstreckung in einem Gesamtumfang von drei Jahren und neun Monaten. Die übrigens zwei waren Untersuchungshaftbefehle.

Gegen den Mann wird jetzt ermittelt – unter anderem aufgrund von Diebstahl, Betrug und Leistungserschleichung.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook