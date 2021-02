Gelsenkirchener Polizei fasst gesuchten Randalierer

Gelsenkirchen. Ein 24-Jähriger hat am Montag in einem Gelsenkirchener Wohnhaus randaliert. Wie sich herausstellte, wurde der Mann per Haftbefehl gesucht.

Die Polizei hat am Montagabend in Gelsenkirchen einen per Haftbefehl gesuchten 24-Jährigen festgenommen. Der Mann hatte zuvor nach Polizeiangaben in einem Wohnhaus in der Lengericher Straße randaliert und herumgeschrien. Eine Hausbewohnerin rief daraufhin die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, befand sich der Mann auf dem Dachboden. Bei der Kontrolle der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und polizeilich gesucht wird. Nachdem der anscheinend alkoholisierte 24-Jährige die Polizisten beleidigte, legten sie ihm Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam.

Gegen den Randalierer wurde ein Strafverfahren eingeleitet

Auf dem Weg zur Wache versuchte der Festgenommene zudem, die Beamten zu treten und spuckte ihnen ins Gesicht. Ein Arzt entnahm ihm schließlich zwei Blutproben. Anschließend wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.