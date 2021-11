Gelsenkirchener Polizei fandet mit Fotos nach Diebes-Trio

Gelsenkirchen. Mit Fotos aus Überwachungskameras versucht die Gelsenkirchener Polizei, ein tatverdächtiges Trio zu finden. Das wird den Frauen vorgeworfen.

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Polizei nach drei Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl und Computerbetrug.

Gesuchtes Trio hebt in Gelsenkirchen mit gestohlener EC-Karte Geld ab

Nach Polizeiangaben wurden einem 22 Jahre alten Dorstener Ende Februar 2021 die EC-Karte entwendet. Mit der Bankkarte wurde am Freitag, 26. Februar, unter anderem Geld an einem Geldautomaten in Gelsenkirchen abgehoben. Die drei tatverdächtigen Frauen wurden dabei von Überwachungskameras gefilmt.

Wer kann helfen, diese gesuchten Frauen zu identifizieren, fragt die Polizei Gelsenkirchen. Foto: Foto: Polizei

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen zu melden: 0209 365 7212 oder 0209 365 8240.

Die Bilder und die Beschreibung der Tatverdächtigen sind auch im Fahndungsportal der Polizei unter diesem Link zu finden.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen