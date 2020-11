Gelsenkirchener Polizei fahndet per Foto nach Diebesduo

Per Fotofahndung sucht die Polizei Gelsenkirchen zwei diebische Frauen. Sie erbeuteten Ende September Bargeld aus einer gestohlenen Geldbörse in Schalke.

Mit Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen zwei tatverdächtige Taschendiebinnen. Die beiden Frauen haben Ende September Beute in einem Geschäft in Schalke gemacht.

Diebesduo stiehlt in Schalke die Geldbörse aus einer Handtasche

Die Unbekannten stehen nach Behördenangaben im Verdacht, am 26. September 2020, gegen 11 Uhr, in einem Lebensmittelmarkt an der Overwegstraße in Schalke einer Gelsenkirchenerin die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen zu haben.

Wer kann helfen, diese beiden gesuchten Frauen zu identifizieren, fragt die Gelsenkirchener Polizei. Foto: Foto: Polizei

Hinweise an: 0209 365 811 2 oder 0209 365 8240 . Weitere Fotos und die Beschreibung der Unbekannten sind bei der Polizei unter https://url.nrw/45o zu finden.