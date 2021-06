Gelsenkirchener Polizei fahndet mit Foto nach einem Betrüger

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei hofft auf wichtige Hinweise: Mit einem Foto fahndet sie nach einem Mann, der eine junge Frau betrogen haben soll.

Mit zwei Fahndungsfotos einer Handykamera sucht die Gelsenkirchener Polizei nach einem tatverdächtigen Betrüger. Der Fall liegt allerdings schon mehrere Monate zurück.

Gelsenkirchener Polizei sucht per Fotofahndung nach einem Betrüger

Am Montag, 22. Februar 2021, gegen 14.40 Uhr, soll eine Essenerin auf der Beskenstraße in der Altstadt von einem Unbekannten angesprochen worden sein, berichtet die Polizei. Der Mann habe der 31-Jährigen zwei Smartphones zu einem besonders günstigen Preis angeboten. Die Essenerin willigte ein, holte Geld und kehrte zum Tatverdächtigen zurück.

Mit diesem Foto fahndet die Gelsenkirchener Polizei nach einem tatverdächtigen Betrüger. Foto: Polizei Gelsenkirchen

Der übergab der Frau nach der Geldübergabe eine Tasche, in der sich die Mobiltelefone befinden sollten, danach habe er sich entfernt, so die Polizei. In der Tasche haben sich allerdings nicht die versprochenen Mobiltelefone, sondern andere Gegenstände befunden.

Die 31-Jährige hatte zuvor besonnen reagiert: Während des Kaufs hatte sie mit ihrem Handy Fotos des Tatverdächtigen gemacht, die jetzt als Fahndungsfotos dienen können.

Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann (etwa 1,72 Meter groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Jeans und einem roten Pullover, von kräftiger Statur mit dunklen Haaren) geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365 7210 (Kriminalkommissariat 12) oder unter 0209 365 8240 (Kriminalwache) zu melden.

