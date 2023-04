Gelsenkirchener Polizei erwischt Kupferdiebe in flagranti

Gelsenkirchen-Ückendorf. In flagranti hat die Gelsenkirchener Polizei dank eines Zeugenhinweises zwei mutmaßliche Einbrecher geschnappt.

Zwei mutmaßliche Kupferdiebe sind der Gelsenkirchener Polizei ins Netz, als sie versuchten, in einem Bunker einzubrechen. Mehrere Einbruchswerkzeuge wurden von den Beamten sichergestellt.

Mutmaßliche Einbrecher hatten es auf wohl Metall in Ückendorfer Bunker abgesehen

Die beiden 19 und 46 Jahre alten Männer hatten am Sonntag, 2. April, gegen 1.25 Uhr versucht, in einen alten Bunker an der Bochumer Straße einzudringen. Ein Zeuge, aufgeschreckt durch Geräusche, alarmierte daraufhin die Polizei. Als die Streifenwagen vor Ort eintrafen, bemerkten Polizisten einen 46-Jährigen vor dem Gebäude, der beim Anblick der Einsatzwagen die Beine in die Hand nahm.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Beamten stoppten den Flüchtenden und legten ihm Handschellen an. Dann nahm plötzlich eine weitere Person aus dem früheren Schutzgebäude in Richtung Ottilienstraße Reißaus. Auch der 19-Jährige kam nicht weit, Polizisten stellten ihn in einem nahen Gebüsch, in dem er sich zu verstecken versucht hatte.

Die beiden Tatverdächtigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurden vorläufig festgenommen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen