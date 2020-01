Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei ist bei ihren Kontrollen auf betrunkene Autofahrer gestoßen. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein.

Gelsenkirchener Polizei erwischt betrunkene Autofahrer

Neben dem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten auf der Wanner Straße am Samstag, 11. Januar 2020, ist die Gelsenkirchener Polizei am vergangenen Wochenende noch vier weitere Male wegen betrunkenen Autofahrern im Einsatz gewesen. Drei Mal leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein, einmal endete die Alkoholfahrt an einer Straßenlaterne.

19-Jähriger wird bei Zusammenstoß schwer verletzt

Am Samstag, 11. Januar 2020, hat sich gegen 13.10 Uhr auf der Wanner Straße (Bulmke) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ereignet, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 19-jähriger Gelsenkirchener war mit seinem Auto von dem Parkplatz eines Discounters nach links auf die Wanner Straße gefahren. Zeitgleich fuhr ein 39-jähriger Gelsenkirchener auf der Wanner Straße in Richtung Bulmker Straße. In Höhe des Discounters kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Beifahrer des 19-Jährigen erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme nahmen die Polizisten bei dem 39-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Der Mann musste mit zur Wache, wo ihm ein eine Blutprobe entnahm. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen trat der 39-Jährige seinen Heimweg zu Fuß an. Ihm wurde bis auf Weiteres das Führen von Fahrzeugen untersagt.

Betrunken mit dem Auto gegen Laterne geprallt

Zu einem Unfall, bei dem der Fahrer ebenso unter Alkoholeinfluss stand, ist es am Samstagabend, 11. Januar 2020, in Feldmark gegen 23.35 Uhr gekommen. Ein 33-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz hat in einer Linkskurve auf dem Hördeweg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen eine Laterne auf dem Gehweg geprallt. Zeugen beobachteten, wie der Fahrer die Kennzeichen von seinem VW Passat entfernte und sich damit zu Fuß in Richtung Stadtzentrum begab. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Flüchtigen noch in Tatortnähe antreffen.

Nach einem positiven Atemalkoholtest wurde er zwecks Blutprobenentnahme zur Wache gebracht, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Zur Sicherung des Verfahrens musste der 33-Jährige eine Sicherheitsleistung erbringen.

Frau verwechselt Gleisbett mit der Fahrbahn

Ebenfalls unter Alkoholeinfluss ist eine 31-jährige Recklinghäuserin in Bulmke-Hüllen am Sonntag, 12. Januar 2020, ins Gleisbett der Straßenbahn gefahren. Beim Abbiegen von der Florastraße in die Kurt-Schumacher-Straße (Altstadt) gegen 4.30 Uhr verwechselte sie die Straßenbahnschienen mit dem rechten Fahrstreifen. Nach einem positiven Atemalkoholtest wurde ihr auf der Wache eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihr Wagen wurde abgeschleppt, ein Schaden an der Gleisanlage entstand nicht.

Zwei weitere Autofahrer mussten den Wagen wegen Trunkenheit stehen lassen

Weitere Blutproben nach positiven Atemalkoholtests mussten eine 32-jährige Gelsenkirchenerin und ein 33-Jähriger ohne festen Wohnsitz abgeben. Sie waren am Samstagabend gegen 21.50 Uhr auf der Luitpoldstraße beziehungsweise am Sonntag gegen 3.45 Uhr auf der Florastraße in der Altstadt kontrolliert worden. Auch sie mussten ihren Wagen anschließend stehen lassen.