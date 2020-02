Gelsenkirchener Polizei erwischt 43 Gurtmuffel

Gelsenkirchen. Bei einer Kontrolle hat die Gelsenkirchener Polizei 43 Gurtmuffel erwischt. Dazu gab es 14 Autos, in denen Kinder falsch gesichert waren.

Offenbar nehmen es eine Reihe Gelsenkirchener Autofahrer mit der eigenen Sicherheit und die anderer nicht sehr ernst. Bei einer Schwerpunktaktion erwischten die Beamten jetzt 43 Gurtmuffel. Besorgniserregend war auch, wie Kinder im Auto unterwegs waren.

14 Kinder falsch oder gar nicht gesichert

Gegen Gurtmuffel im Straßenverkehr und andere Verkehrssünder richtete sich eine erneute Kontrolle der Gelsenkirchener Polizei am Samstag, 22. Februar, auf der Willy-Brandt-Allee. In der Zeit zwischen 8 Uhr und 16 Uhr wurden 43 Autofahrer ohne Sicherheitsgurt erwischt. Zudem hielten die Beamten 14 weitere Autos an, in denen Kinder falsch oder gar nicht gesichert waren.

13 Anzeigen und zehn Verwarngelder

Wegen anderer Ordnungswidrigkeiten gab es 13 Anzeigen und zehn Verwarngelder. Zudem mussten die Polizisten zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss vorlegen.