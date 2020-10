Gelsenkirchener Polizei beschlagnahmt 41 Cannabispflanzen

Die Gelsenkirchener Polizei hat am Freitag in Hassel 41 Cannabispflanzen beschlagnahmt. Eigentlich war sie nur wegen einer Ruhestörung gerufen worden.

Gelsenkirchen-Hassel. Bei einem Einsatz wegen Ruhestörung hat die Gelsenkirchener Polizei in Hassel 41 Cannabispflanzen gefunden. Ein 53-Jähriger wurde festgenommen.

Eigentlich war der Grund eines Einsatzes der Gelsenkirchener Polizei nur: Ruhestörung. In der Wohnung eines Gelsenkircheners in Hassel stießen die Polizeibeamten am Freitag, 2. Oktober, dann noch auf etwas ganz anderes.

Gelsenkirchener Polizei stellt 41 Cannabispflanzen in Hassel sicher

Sie stellten massiven Geruch von Cannabis fest, heißt es in einer Meldung der Polizei. Bei einer Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizisten unter anderem 41 Cannabispflanzen. Sie wurden umgehend beschlagnahmt. „Da allein schon aufgrund der Menge der Betäubungsmittel ein Handel mit Betäubungsmitteln angenommen werden musste, wurde der 53-jährige Wohnungsinhaber vorläufig festgenommen“, so die Polizei.