Gelsenkirchener Polizei beraten Bürger zu Sicherheitsthemen

An einem mobilen Stand beantwortet die Polizei Fragen zu Diebstahl- und Einbruchschutz. Mit einem Präventionsstand sind Beamte der Polizei am Dienstag, 20. Juli, in der Zeit von etwa 10 bis 14 Uhr auf dem Heinrich-König-Platz in der Gelsenkirchener Altstadt vertreten.

Wie kann ich mich vor Taschen- oder Fahrraddiebstahl schützen? Was gibt es in Sachen Einbruchschutz zu beachten? Und was kann ich gegen Enkeltrick oder Betrug an Telefon und Haustür präventiv tun? Diese und viele weitere Fragen beantworten die Experten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention und Opferschutz den Bürgern. Und zwar auch direkt vor Ort.

Mit einem Präventionsstand sind Beamte der Polizei am Dienstag, 20. Juli, in der Zeit von etwa 10 bis 14 Uhr auf dem Heinrich-König-Platz in der Gelsenkirchener Altstadt vertreten. Dort informieren sie alle Interessierten rund um kriminalpräventive Maßnahmen.

