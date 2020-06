Gelsenkirchener Polizei ahndet 96 Verstöße bei Kfz-Kontrolle

An zwei Stellen in der Stadt kontrollierte die Gelsenkirchener Polizei insgesamt 125 Fahrzeuge.

Gelsenkirchen. 125 Fahrzeuge kontrollierte die Polizei bei zwei Schwerpunktkontrollen in Gelsenkirchen. 96 Verkehrsverstöße stellte sie fest. Die Einsatzbilanz:

Zwei gezielte Großkontrollen führte die Gelsenkirchener Polizei vergangenen Freitag durch. Montag lieferte sie die Einsatzbilanz: 96 Verkehrsverstöße wurden festgestellt. Am häufigsten verstießen Autofahrer gegen die Anschnallpflicht.

Kontrolle in Höhe der Geschäftsstelle des FC Schalke 04

Insgesamt wurden zwischen 18 Uhr am Freitag und 2 Uhr am Samstagmorgen (20.6.) 125 Fahrzeugführer und ihre Fahrzeuge kontrolliert. Zunächst hielten die Beamten den Verkehr auf der Ückendorfer Straße in Höhe der Hausnummer 10 an. Später kontrollierten sie auf der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Geschäftsstelle des FC Schalke 04. Insgesamt stellten die Beamten 96 Vergehen fest, darunter beispielsweise allein 26 Gurtverstöße. Dreimal waren mitfahrende Kinder im Auto gar nicht angeschnallt, sechs Mal nur mangelhaft gesichert. Fünf Autofahrer waren unterwegs, ohne über die nötige Fahrerlaubnis zu verfügen, je eine Strafanzeige wurde laut Polizei wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln, des Fahrens unter Betäubungsmitteln und des Fahrens unter Alkoholeinfluss geschrieben.

