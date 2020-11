Gelsenkirchener Pflegedienst APD bekommt Unternehmerpreis

Seit 1997 werden Unternehmen mit dem Ludwig-Erhard-Preis ausgezeichnet. Der Gelsenkirchener Pflegedienst APD sorgte jetzt für eine Premiere.

Hohe Auszeichnung für den Gelsenkirchener Pflegedienst APD: Das Unternehmen wurde jetzt mit dem renommierten Ludwig-Erhard-Preis ausgezeichnet. In der 23-jährigen Geschichte des Preises ist es das erste Mal, dass ein Pflegedienst ausgezeichnet wird.

Der Ludwig-Erhard-Preis (LEP), der 1997 erstmals vergeben wurde, ist die älteste deutsche Auszeichnung für unternehmerische Spitzenleistungen. Vergeben wird er jährlich von der Initiative Ludwig Erhard Preis (ILEP) in Zusammenarbeit mit der Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“. Der Preis ist nicht dotiert. 2020 wurden insgesamt 13 Unternehmen ausgezeichnet.

APD hat seinen Sitz in Gelsenkirchen und Meinerzhagen

Mit 450 Mitarbeitenden, darunter 70 Auszubildende, rund 800 Patientinnen und Patienten sowie 18 ambulant begleiteten Demenz-Wohngemeinschaften zählt die APD-Gruppe mit Sitz in Gelsenkirchen und Meinerzhagen nach eigenen Angaben zu den größten und umsatzstärksten privaten ambulanten Pflegediensten in Deutschland. Unter der Leitung der Geschäftsführer Claudius und Anja Hasenau bietet das 1993 gegründete Familienunternehmen neben der klassischen ambulanten Pflege auch eine Tagespflege, hauswirtschaftliche Dienstleistungen, Essen auf Rädern, Servicewohnen und eine eigenständige Immobilienverwaltung.

Wegen der Corona-Pandemie wurde die Preisverleihung 2020 am 27. November im Rahmen einer deutschlandweiten Videokonferenz durchgeführt. Der Ludwig-Erhard-Preis wird auf Basis eines intensiven Bewertungsprozesses an Organisationen und Unternehmen vergeben, die sich durch ein ganzheitliches Managementsystem und den nachhaltigen Erfolg ihrer Geschäftstätigkeit auszeichnen.

Das schreibt die Jury in ihrer Begründung

Zur APD schrieb die Jury in ihrer Begründung: „APD nimmt aktiv am öffentlichen Diskurs um die Pflege der Zukunft teil. Die Mitarbeitenden und ihre Arbeitsbedingungen werden als Schlüssel für eine gute Pflege gesehen. Die APD Gelsenkirchen zeigt durchgängig gute Bewertungen in der Kunden- und in der Mitarbeiterbefragung. Der wirtschaftliche Erfolg zeigt sich in guten Geschäftsergebnissen und in hohen Marktanteilen.“

„Dass wir jetzt sogar den Preis entgegennehmen dürfen, toppt alles“, freute sich Anja Hasenau. „Wir sehen in der Auszeichnung eine Bestätigung für unser exzellentes Team und für unsere Führungs- und Unternehmenskultur.“

