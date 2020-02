Gelsenkirchener Paar wird angegriffen und massiv beschimpft

Vier Tage hat sich eine Gelsenkirchenerin mit türkischen Wurzeln im Krankenhaus behandeln lassen müssen. Auch ihr Mann wurde verletzt, erlitt Prellungen an Rippen und Brust. Vor einer Kneipe an der Sellhorststraße wurde das Paar am 1. Februar massiv angegangen, geschlagen, verletzt – körperlich wie psychisch.

Worte wie „Scheiß Kanacken“ und „Schwarzköpfe“ sollen gefallen sein, sagt die Frau, die den Vorfall gegenüber der WAZ so schildert: Am Samstag vor einer Woche sei sie gegen 16.50 Uhr wie immer nach der Arbeit in einem Geschäft auf der Bahnhofstraße von ihrem Mann abgeholt worden. Den Wagen habe er dafür kurz auf der Sellhorststraße abgestellt. Dann habe ein Kneipentisch vor dem Auto gestanden, als das Paar zu seinem Wagen zurückkehrte. So habe man sie wohl am Fortfahren hindern wollen.

Zwei Angreifer wurden festgenommen

Im Gespräch ließ sich die Situation offenbar nicht lösen. Es kam zum Streit, plötzlich sei sie gepackt und zu Boden geschleudert worden, wäre auch ihr Mann massiv angegriffen worden. Mehrere Zeugen hätten nicht eingegriffen, erst eine Frau habe schließlich geholfen und die Polizei informiert. Die kam schließlich zum Ort der Auseinandersetzung. Zwei Angreifer wurden laut Polizeisprecherin Merle Mokwa in Gewahrsam genommen. „In beiden Fällen waren Alkoholvortests positiv.“ Eingeleitet wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Opfer haben Anzeigen erstattet, lassen sich anwaltlich vertreten. „Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Dass uns so etwas passiert und wir so beleidigt werden, habe ich mir nicht vorstellen können“, sagt die Verkäuferin. Und: „Ich laufe immer zur Arbeit. Jetzt habe ich Angst. Dort gehe ich nicht mehr vorbei.“