Gelsenkirchener Organisation fordert Hilfe für Flüchtlinge

Die Gelsenkirchener Hilfsorganisation Solidarität International fordert mehr Hilfe für in Griechenland und Bosnien gestrandete Flüchtlinge.

Die in Gelsenkirchen beheimatete Hilfsorganisation Solidarität International (SI) Emscher-Lippe weist mit Blick auf die aktuellen Witterungsbedingungen in Deutschland auch auf das Leben der Menschen in einigen Flüchtlingslagern in Bosnien-Herzegowina und Griechenland hin. Diese bräuchten gerade jetzt im Winter dringend Hilfe, so Marlies Schumann von SI.

In den vergangenen Nächten waren wegen liegengebliebener Lkw zahlreiche Autobahnen im Bundesgebiet für Stunden gesperrt, so dass viele Reisende in ihren Fahrzeugen übernachten mussten. Darüber sei in den Medien ausführlich berichtet worden. „Aber warum hören wir so wenig über die Frierenden in Bihac in Bosnien-Herzegowina, die dort im Lager Lipa gestrandet sind? Die müssen nicht nur eine Nacht im Freien verbringen, sondern leben zum Teil seit Wochen bei Minusgraden draußen“, klagt die Organisation.

Organisation fragt nach dem Verbleib der Hilfsgelder

Die Menschen dort seien auf Hilfe und Lebensmittelspenden von Privatpersonen angewiesen, da der bosnische Staat Hilfe verweigere und die EU-Staaten diese Menschen nicht aufnehmen wolle, so die Kritik von SI. Die Organisation hätten zudem dramatische Schilderungen von Schicksalen aus dem Flüchtlingslager Kara Tepe auf der griechischen Insel Lesbos erreicht.

„Die EU zahlt dem Nicht-EU-Mitglied Bosnien-Herzegowina jährlich 20 Millionen Euro. Wo ist dieses Geld geblieben?“ fragt die Organisation. Danach gefragt, erhalte man von der Bundesregierung nur die zynische Antwort: „Die Probleme sollten vor Ort gelöst werden.“ Was laut Marlies Schumann nichts Anderes heiße als: „Bleibt wo ihr seid! Wir wollen euch hier nicht haben!“