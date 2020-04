Gelsenkirchener Ordnungskräfte erfassten 461 Corona-Verstöße

Insgesamt sind in Gelsenkirchen bei Coron-Kontrollen bis zum vergangenen Sonntag, 19. April 2020, über 461 Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie 20 Zweitverstöße verfügt worden.

Gelsenkirchen. Mehr als 461 Corona-Verstöße gegen haben die Gelsenkirchener Einsatzkräfte bislang per Anzeige erfasst. Und erneut Raser. Eine Zwischenbilanz.

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) der Stadt ist weiterhin täglich im Stadtgebiet unterwegs. Die derzeitige Hauptaufgabe ist es, die Einhaltung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Corona-Virus zu überwachen und durchzusetzen. Aber auch der Verkehr wird überwacht – eine Zwischenbilanz.

Insgesamt sind bis zum vergangenen Sonntag, 19. April 2020, über 461 Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie 20 Zweitverstöße verfügt worden. Das teilte die Stadt am Montag mit. 226 Ordnungswidrigkeitenanzeigen sind durch den KOD, 231 durch die Polizei sowie zwei durch den Wachdienst Bremen gemeldet worden.

Zwei Autofahrer rasen mit mehr als 100 Stundenkilometern durch die Stadt

Von einigen Autofahrern wird die derzeit entspannte Verkehrslage genutzt, um mit überhöhtem Tempo durch die Stadt zu fahren. Besonders unverantwortlich waren zwei Autofahrer am am Samstag, 18. April 2020, auf der Willy-Brandt-Allee (101 Stundenkilometer statt Tempo 70 - Bußgeld 100 Euro) und der Grothusstraße (109 Stundenkilometer statt Tempo 50 - Bußgeld 280 Euro, zwei Punkte in Flensburg, zwei Monate Fahrverbot) unterwegs.

Ebenfalls viel zu schnell war am Sonntag, 19. April 2020, ein Fahrzeug auf der Münsterstraße. Der bei erlaubten 50 Stundenkilometern mit Tempo 90 erfasste Fahrer muss jetzt mit einem Bußgeld von 160 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.