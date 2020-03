Donnerstag fiel die Tierbeschäftigung in der Zoom-Welt Asien deutlich bunter, fröhlicher, abwechslungsreicher aus als an anderen Tagen. Es wurde Geburtstag gefeiert. Mit Happy-Birthday Geschenkpapier, mit herzigen Botschaften auf Glas und Baumstämmen. Eine Zoo-Seniorin durfte sich über Leckerchen wie Kiwi und Weintrauben, Paprikaschnitze und Tomaten freuen. Und über eine flauschige Picknickdecke samt vielfarbiger Torte. Die bestand aus Klopapierrollen und war vornehmlich zum lustvollen Zerlegen gedacht. Was Kasih auch prompt erledigte.

Gelsenkirchenerin ist Rekordhalterin im Land

Die Orang-Utan-Dame wurde Donnerstag 58 Jahre alt. NRW-weit ein Rekord. Und in ganz Europa ist nur eine Affenlady ein Jährchen älter: Bella, aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg. Wobei: Die ist noch ein Wildfang. Genaues Geburtsdatum dementsprechend unbekannt. Das von Kasih ist beurkundet: Sie wurde am 19. März 1962 im Zoo Basel geboren. Seit Mitte Dezember 2009 ist sie Gelsenkirchenerin und lebt im Tropenhaus der Erlebniswelt Asien.

Die Zoom-Erlebniswelt ist für Besucher geschlossen. Corona-Vorsorge. Aber deshalb die Kasih-Party im Affenhaus ausfallen lassen? Kein Thema für die Revierpfleger, auch wenn die Gästezahl durchaus Corona-Beschränkungen in Virus-Zeiten gerecht geworden wäre. Es wurde eine Zweier-Fete.

Häkelbeutelchen und ein rotes Herz aus Tomatenmark

Ein rotes Herz aus Tomatenmark hatten die Tierpfleger der Orang-Oma auf die Innenseite ihrer Gehegescheibe gemalt. Zum Abschlecken. Orang Utans stehen darauf. Oder auch auf die bunten Futtersäckchen, die Elisabeth Anker für ihre Zoo-Lieblinge häkelt und strickt. Die Essenerin produziert die Beutel als Abendbeschäftigung für die Affenherde. Mit Naschkram gefüllt, werden sie zum Spielzeug und trainieren gleichzeitig die Fingerfertigkeit - in diesem Fall die von Mensch und Tier.

Zu Obst, Gemüse, Schleckherzen und Pappröllchen gab es Donnerstag als Geburtstagsgabe noch Bambus und Holzwolle - der Stoff, aus dem sich die Menschenaffen gerne Nester bauen. "Kasih hat sich dann auch gleich eingekuschelt", sagt Zoom-Sprecherin Nataly Naeschke.

Lange in einer Seniorinnen-WG mit Elsi gelebt

Und wie geht es der betagten Dame? "Gut. Sie ist gesund und munter", so die Zoom-Sprecherin. Vor allem hat sie seit einiger Zeit wieder Begleitung. Bis 2017 lebte Kasih mit Elsi in einer abgetrennten Seniorinnen-WG altersgerecht in direkter Nachbarschaft und mit Sichtkontakt zu der übrigen Affenbande. Die beiden Jungtiere Najla und Awang tobten den alten Damen damals offensichtlic zu sehr. Das machte den Seniorinnen Streß. Doch dann musste Elsi, damals mit 59 Jahren Altersrekordhalterin in Europa und altersschwach, eingeschläfert werden. Seit einiger Zeit lebt nun Dodi bei Kasih. Zehn Jahre jung. "Er hat stark den Kontakt gesucht und Interesse an Kasih gezeigt", sagt Nataly Naeschke. So wurde schließlich der Umzug organisiert.

Auch wenn Orang Utans ein wenig zum Einzelgängertum neigen: "Die beiden verstehen sich richtig gut und spielen oft zusammen. Dodi ist ihr Kumpel und sie nicht seine Partnerin, eher seine Oma", beschreibt die Zoom-Sprecherin das Verhältnis der Orang Utans. Entsprechend profitierte Dodi als einziger Partygast auch von den Geschenken. Sie wurden friedlich geteilt.

Schubbi ist der Chef im Haus

Ein Alter von 58 Jahren gilt für die Menschenaffen im Zoo als außergewöhnlich und liegt, so der Zoom, deutlich über der Lebenserwartung in der Natur. Dort werden Orangs um die 40 Jahre alt. Im Zoom leben neun Orang Utans. Chef in Asien ist Schubbi, er ist das mächtige Männchen der Großfamilie. Mutter ist Kasih in ihrem langen Affenleben übrigens nie geworden.

