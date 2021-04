Gelsenkirchener Online-Kneipenquiz geht in die nächste Runde

Gelsenkirchen. Das siebte digitale „Kneipenquiz Gelsenstyle @home“ findet am 30. April statt. Mit Spenden unterstützt wird das Mädchenzentrum Gelsenkirchen.

Die Organisatoren des Gelsenkirchener Kneipenquiz laden zum siebten digitalen „Kneipenquiz Gelsenstyle @home“ ein: Am 30. April ab 20 Uhr geht es auf der Videoplattform Zoom los. Diesmal werden Spenden für das Mädchenzentrum Gelsenkirchen gesammelt.

Bei den bisherigen sechs Kneipenquiz-Abenden sind dank der enormen Spendenbereitschaft bereits über 3000 Euro für Lokale und Initiativen zusammengekommen. Unterstützt werden konnten unter anderem die Vereine „Warm durch die Nacht“ , die Lavia-Familientrauerbegleitung, das Team von „Arzt Mobil Gelsenkirchen“ und zuletzt die Zoom-Erlebniswelt in Form einer Tierpatenschaft.

Anmeldung für das Gelsenkirchener Kneipenquiz per Mail

Die Anmeldung für das nächste Quiz ist unter Angabe der Anzahl der Geräte und Teammitglieder per Mail an kneipenquiz-ge@gmx.de möglich. Die Einwahldaten werden dann per E-Mail ein bis zwei Tage vor dem Quiz zur Verfügung gestellt. Die Organisatoren nehmen noch Vorschläge für Themenrunden und Fragerunden aus dem Kreis der Teilnehmer an.

Alles Neuigkeiten rund um das Kneipenquiz gibt es auch bei Facebook und Instagram.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook